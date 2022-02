Vikings: Valhalla – apare luna aceasta pe Netflix [TRAILER OFICIAL]

Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa dai lovitura de Valentine’s Day? Toata lumea e plictisita de aceleași filme siropoase. Incearca cu o comedie romantica. Sigur vei da lovitura, iar de la noi ai 5 recomandari! Exista o mulțime de filme amuzante din care sa alegeți atunci cand vine vorba de a gasi ceva de vizionat și, din fericire,…

- Rivalul lui Netflix se lanseaza pe 8 martie 2022 in Romania, noua platforma fiind disponibila la un preț mai mic decat cel practicat lunar de Netflix. Rivalul vine și cu o serie de oferte, reduceri de preț și un cost mai mic la abonamentul pe an. „Este o noua experienta de streaming care ofera tot […]…

- Veste proasta pentru cei de la Netflix. Celebra platforma de streaming, cu milioane de clienți in Romania, va avea parte de o concurența serioasa in curand. O noua platforma vine in țara noastra in vara anului 2022. Reprezentanții firmei respective vor pune la bataie filme, seriale si productii inedite,…

- Netflix a confirmat ca cele cinci sezoane din La Casa de Papel au acumulat 6.7 miliarde de ore de vizionare, facandu-l unul dintre cele mai vizionate seriale in alta limba decat engleza de pe Netflix. 2.000 de minute de ficțiune și doua jafuri mai tarziu, fanii La Casa de Papel au ascultat (și au cantat...…

- A doua parte din sezonul final al seriei epice La Casa de Papel, care a avut deja premiera pe 3 decembrie pe Netflix, promite sa fie și mai interesanta și surprinzatoare. Va fi plina de acțiune și va veni cu rasturnari de situație neașteptate care te vor ține in priza pe toata durata vizionarii! Pentru...…

- S-au tot plans romanii ca nu au bani, așa ca BNR a scos o noua bancnota. Nu, am incercat și noi sa glumim. Vestea foarte buna este ca in sfarșit avem o prezența feminina pe o bancnota romaneasca. Incepand cu data de 1 decembrie 2021, Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie o bancnota... View…

- Fanii serialului ‘Casa de Papel’ așteapta cu nerabdare sa vada ultimele incercari ale gaștii de infractori care au intrat in Banca Spaniei de aceasta data. Cand apare ultimul sezon al proiectului uriaș? Netflix a facut anunțul: cand apare ultimul sezon din ‘Casa de Papel’? „Casa de papel” revine in…