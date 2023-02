Vijeliile și inundațiile fac prăpăd în mai multe zone In mai multe zone din țara, unde sunt coduri portocalii de vijelii și inundații. Vantul puternic, care a batut cu aproape o suta de kilometri la ora, a facut prapad in localitatea Bontaeni, din Maramureș. Deși a durat doar cateva minute, vijelia a luat pe sus cateva acoperișuri și a rupt zeci de copaci. Nu au fost raniți, dar mai multe familii au ramas sub cerul liber. In localitatea Leordina, un barbat de 31 de ani a fost gasit mort pe albia raului Vișeu, aflat sub cod portocaliu de inundații. Se ia in calcul varianta ca tanarul a incercat sa treaca prin apele umflate și așa și-ar fi pierdut… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

