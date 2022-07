VIJELII ÎN MARAMUREȘ- Al cincilea cod portocaliu de vreme rea. Zonele vizate In urma cu puțin timp s-a primit o atenționare de cod portocaliu de vreme rea pentru localitațile Dumbravița, Șișești și Cavnic, valabil pana la ora 21.00. Acesta este cel de-al 5-lea cod portocaliu de vreme rea emis de autoritați azi pentru zone din Maramureș. In zona localitaților Cupșeni, Lapuș, Baiuț și Groșii Țibleșului am avut cantitați de apa importante, intre 30 și 40 l/mp. Au mai fost vizate de cod portocaliu localitațile Ulmeni, Baița de sub Codru, Basești, Asuaju de Sus, Gardani, Oarța de Jos, Bicaz, Salsig și Ariniș, dar și orașul Dragomirești. Dragoș HOJDA The post VIJELII IN MARAMUREȘ-… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

