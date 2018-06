Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50 de persoane din localitatile Stejarul si Busmei din judetul Neamt vor fi evacuate din cauza viiturii formate pe raul Bistrita, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU).

- Pompierii militari care au intervenit in zonele in care ploile au lasat urme serioase au salvat 14 persoane surprinse de ape si au pus la adapost peste 1.300 de animale, care, la randul lor, aveau nevoie sa fie scoase din calea pericolului adus de inundatii. De asemenea, Departamentul pentru Situatii…

- Mai multe locuințe au fost distruse in centrul Greciei, intr-o zona frecventata de turiștii romani, marți dimineața, in timpul unor inundații puternice. Hidrologii au emis cod roșu de inundații pe un rau din zona Volos. Apele revarsate au luat cu ele masini si au inundat multe case. Zeci de pompieri…

- Peste 300 de persoane au fost evacuate duminica dupa-amiaza dintr-un mall din municipiul Ramnicu Valcea, dupa ce a izbucnit un incendiu la un tablou electric al cladirii, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.Pompierii valceni au intervenit pentru…

- Cele noua persoane care au decedat, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat in raul Bistrița, pe raza județului Neamț, ar fi lucrat la negru pentru o firma din Cugir. Reprezentanții ITM Neamț au declarat, pentru ziarulunirea.ro , ca in spatele microbuzului care a cazut in raul Bistrița, mai…

- Un microbuz in care se aflau zece oameni a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian...

