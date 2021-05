Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul maxim al viiturii istorice de pe Crisul Negru se propaga in aval pe sector indiguit, atenuat natural in albie, astfel incat, in urmatoarele zile, se va scurge in conditii de siguranta, spre frontiera Romaniei cu Ungaria, a informat, miercuri, Administratia Bazinala de Apa (ABA) Crisuri.…

- Cod rosu de viituri pe Crisul Negru Foto: Arhiva/Cristiana Sabau. Cod rosu de viituri si depasiri ale cotelor de aparare pe Crisul Negru, pâna joi la prânz, 20 mai. Admnistratia Nationala Apele Române a comunicat ca viitura de pe Crisul Negru se afla în zona polderului…

- Bihor: Meteorologii au prelungit codul rosu de furtuni Arhiva Foto: Maria Mandita. RADOR - Meteorologii au prelungit codul rosu de furtuni în mai multe localitati din judetul Bihor, unde ploua necontenit de peste 16 ore. Avertizarea este valabila pâna la ora 18:00 în localitatile…

- Infracționalitatea cu violența a continuat trendul descendent Foto: Arhiva facebook.com/politiaromana. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - În mini vacanța de 1 Mai și Paște autoritațile au verificat respectarea regulilor anti-COVID-19. În ultimele trei zile, neregulile…

- In cazul utilizarii vaccinului Pfizer, nivelul de mortalitate este de 32 de ori mai mare, iar nivelul de infectare de șase ori mai ridicat decat daca se utilizeaza serul rusesc ”Sputnik V”, se arata intr-o postare pe contul de Twitter al vaccinului rusesc, scrie agenția TASS. Ungaria a recunoscut…

- Bulgaria (6,5 euro/h), Romania (8,1 euro) si Ungaria (9,9 euro) sunt tarile cu cele mai mici costuri cu forta de munca la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care media raportata la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro pe ora, in crestere cu 3% fata de 2019, arata Eurostat.…

- Florin Cițu: Salariile bugetarilor nu vor scadea fața de nivelul din 2020 Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîțu a dat asigurari astazi ca salariile din sectorul bugetar nu vor scadea fața de nivelul de anul trecut și ca nu vor fi concediați angajați la stat, în 2021.…