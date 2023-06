Viitorul sună rău! Jumătate din români sunt fie obezi, fie supraponderali Analiza ingrijoratoare intr-un proiect de screening al sanatații cardiometabolice in randul populației din Romania. 2 din 4 persoane de varsta medie din Romania sunt supraponderale sau obeze, iar 6 din 10 sunt sedentare, scrie Mediafax. 2 din 4 persoane de varsta medie din Romania se confrunta cu probleme de greutate, fiind supraponderale sau obeze, iar 6 din 10 sunt sedentare. Datele fac parte dintr-o analiza realizata de aplicația romaneasca DAHNA - Diet According to the Healthy Heart Nutritional Approach, ca parte dintr-un proiect de screening al sanatații cardiometabolice in randul populației… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analiza ingrijoratoare intr-un proiect de screening al sanatații cardiometabolice in randul populației din Romania. Doua din patru persoane de varsta medie din Romania sunt supraponderale sau obeze, iar 6 din 10 sunt sedentare.

- Peste jumatate dintre copiii romani isi doresc sa plece din tara si sa se stabileasca peste granite – arata raportul privind starea copiilor din Romania, publicat astazi de organizatia „Salvati Copiii". Datele atrag atentia asupra fenomenului abandonului scolar, asupra numarului mare de copii romani…

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor, in primul trimestru, s-au cifrat la 30,5 miliarde lei, in crestere cu peste 7,77% comparativ cu nivelul imprumuturilor noi accesate in aceeasi perioada din anul 2022, cand au fost de 28,3 miliarde lei, potrivit platformei dreptullabanking.ro,…

- Puțin peste 5.000 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID au fost raportate la ultimul bilanț comunicat de autoritați lunea trecuta, 24 aprilie.La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat saptamanal, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe,In…

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 de ani) a fost, in anul 2022, de 63,1%, in crestere fata de anul anterior cu 1,2 puncte procentuale, arata datele Institutului National de Statistica (INS). In anul 2022 populatia activa a Romaniei era de 8,27 milioane de persoane, din care 7,8…

- ”In anul 2022, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 68,5%, in crestere fata de anul anterior cu 1,4 puncte procentuale. In anul 2022 populatia activa a Romaniei era de 8.270.800 persoane, din care 7.806.400 erau persoane ocupate si 464.400 erau someri”, arata datele INS. In…

- 6.904 de cazuri noi de COVID au fost inregistrate in Romania in perioada 27 martie - 2 aprilie, potrivit datelor transmise luni, 3 aprilie, de Ministerul Sanatații. Totodata, au fost raportate 59 de decese.In intervalul 27 martie - 02 aprilie 2023 au fost inregistrate 6.904 cazuri noi de persoane infectate…