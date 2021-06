Viitorul reciclării plasticului are aromă de vanilie Un nou studiu releva ca plasticul din sticle și ambalajele pentru alimente poate fi transformat in aroma de vanilie folosind bacterii incalzite. Cercetarile de la Universitatea din Edinburgh au descoperit ca bacteriile obișnuite, E.coli, pot fi adaugate la „plasticul post-consum” pentru a produce vanilina, un compus care se gasește in boabele de vanilie. Vanilina fabricata din […] The post Viitorul reciclarii plasticului are aroma de vanilie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta originii COVID: experimente pe virusuri letale la Wuhan, într-un laborator cu securitatea „unui cabinet dentar” ● Ministrul Agriculturii, chemat sa colecteze lâna de la stâne! ● În Polonia e greu sa NU ai copii“. Alocatii lunare, bani pentru casa si…

- Celulele imunitare supraviețuiesc pe termen indelungat in maduva osoasa a oamenilor care au fost infectați cu SARS-CoV-2 sau vaccinați impotriva COVID, arata studiile citate de New York Times.Imunitatea in fața coronavirusului dureaza cel puțin un an, posibil chiar o viața intreaga - fiind la cel mai…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași impreuna cu Fundația Alumni a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași lanseaza un concurs național de idei de arhitectura pentru proiectarea complexului sportiv al UAIC ce va fi construit pe terenul din strada Sararie nr. 200, in municipiul Iași. Caștigatorul…

- Foarte puține persoane au decedat dupa ce au fost vaccinate impotriva Covid-19, arata un studiu din Marea Britanie, iar majoritatea erau persoane in varsta cu alte afecțiuni care s-au infectat inainte ca vaccinul sa poata produce efecte, relateaza The Guardian.Cercetatorii afirma ca rezultatele studiului…

- Un studiu observațional recent releva faptul ca expunerea crescuta la lumina soarelui reduce riscul deceselor cauzate de coronavirus. Astfel ca cercetatorii de la Universitatea din Edinburgh au constatat ca persoanele ce locuiesc in zone cu cel mai ridicat nivel de expunere la razele UVA- ce reprezinta…

- Din ce in ce mai multe personalitați de pe rețelele sociale sfideaza restricțiile impuse de autoritați și promoveaza calatoriile pe timp de pandemie. Influența negativa a acestui tip de acțiuni se resimte in randul publicului tanar, care renunța mai ușor la a mai respecta normele impuse in carantina.…

- Cercetarile experților in acest domeniu indica noi tendințe de care liderii companiilor de la nivel global ar trebui sa țina seama, in timp ce asistam la conturarea unei noi etape pe piața muncii. Microsoft (NASDAQ: MSFT) a anunțat ieri concluziile primului sau raport anual Work Trend Index. Raportul…