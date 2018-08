Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat cu un cuțit și cu fața acoperita a amenințat, luni, casiera unei banci din Cluj și a reușit sa fuga cu 20.000 de lei. Polițiștii s-au dus imediat la fața locului și au inceput cercetarile pentru a-l putea detecta pe suspect. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. ”Imediat…

- Adrian Mutu nu duce lipsa de oferte dupa ce a fost anunțat ca nu o va mai pregati pe FC Voluntari in sezonul urmator. "Briliantul", aflat in vacanța in Italia, ar fi fost deja contactat de Mihai Stoichița, șeful Comisiei Tehnice din cadrul FRF, in vederea preluarii postului de selecționer al reprezentativei…

- Brigitte Sfat are un nou membru in familia ei. Bruneta a postat pe contul de socializare o imagine, in care fetița ei ține in brațe un pui de pisica. Brigitte a decis sa iși mareasca familia si a decis sa isi ia o pisica. Este vorba despre un pui din rasa Scottish Fold de care bruneta este foarte incanta.…

- Descoperire macabra in spatele McDonald’s Manaștur. Un barbat de aproximativ 65 de ani a fost gasit fara viața, pe o banca. Imediat, polițiștii au izolat zona și au așteptat criminaliștii, care au efectuat cercetarea la fața locului. Apelul la 112 a fost efectuat in jurul orei 22:30. Persoana care a…

- Mitingul organizat de PSD in Piata Victoriei s-a incheiat dupa discursul sustinut de liderul social-democrat, Liviu Dragnea, coloanele de oameni parasind zona, indreptandu-se spre mijloacele de transport cu care au venit in Capitala. La plecare, liderul PSD Liviu Dragnea s-a intersectat cu cateva…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza pe strada Aurel Vlaicu din cartierul Mihai Viteazul. Șoferul unui autoturism a lovit un copil de 4 ani care alerga pe strada. Imediat dupa accident, baiețelul a leșinat si este posibil sa-i fi fost afectate organele interne. „L-am vazut pe…

- Copilul de numai 3 ani a fost accidentat in timp ce se juca intr-un parc. Peste el a cazut o banca provocandu-i grave leziuni la nivelul capului. Tatal baiatului i-a scris primarului din localitate un lung mesaj in care descrie ce a simtit in acel moment.

- Mihai Bujor Mihai Bujor il va inlocui pe Ramon Șomlea, de la CSM București, care s-a accidentat și nu va fi apt pentru dubla cu Macedonia. Vasluiul revine in lotul Romaniei de seniori la handbal masculin. Centrul Mihai Bujor a fost convocat de urgența de selecționerul Xavier Pascual, dupa ce Ramon Șomlea…