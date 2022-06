Stiri pe aceeasi tema

- Davide Bledea este lereșteanul care, la 14 ani, face senzație la Juventus Torino, echipa la care e legitimat inca din 2015. Luna aceasta, Davide a caștigat titlul de campion provincial Under 15 dupa un sezon de excepție in care echipa sa a bifat victorii pe linie in cele 20 de runde din campionat și…

- Echipa de pe litoral a revenit de la 6 28 la 25 28. Finala nare a Diviziei Nationale de rugby Under 19 i a revenit, astazi, echipei CNAV CS Dinamo Bucuresti, care a dispus in meciul pentru titlu de LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta antrneor, Nicolae Radu Mocanu; manager, Adrian Pllotschi , cu scorul…

- Sepsi a caștigat Cupa Romaniei, dupa 2-1 in finala cu FC Voluntari. Marius Ștefanescu (23 de ani), marcatorul celor doua goluri reușite de covasneni, a vorbit la superlativ dupa obținerea primului trofeu din istoria clubului. „E o seara magnifica, nu pot sa o descriu in cuvinte! Suntem foarte fericiți,…

- AFK Csikszereda Miercurea Ciuc a castigat Cupa Romaniei Under 19 la fotbal, joi, 19 mai, pe Stadionul Rapid Giulesti din Capitala, dupa ce a invins o in finala pe ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1 0 1 0 , potrivit site ului Federatiei Romane de Fotbal.Unicul gol al partidei a fost reusit…

- CFR Cluj a caștigat al cincilea titlu consecutiv, fiind un record pentru ultimii 30 de ani.Clujenii au caștigat cu scorul de 2-1 meciul cu Universitatea Craiova si s-a desprins la 4 puncte de FCSB. Echipa lui Gigi Becali nu mai are cum sa recupereze diferența in ultimul meci, astfel ca jocul cu FCSB…

- Alb-violeții antrenați de Gonzalo Tajuelo Molina-Prados intalnesc CSM Bucuresti, de la ora 12,30, la Sala Sporturilor „Constantin Jude” din Timișoara, in ultima zi a turneului Play-off Tineret.

- Dupa 30 de etape de sezon regulat, am aflat care sunt cele opt echipe calificate in playoff-ul LNBM. Așa cum ne-a obișnuit, SCMU Craiova nu va lipsi din cea mai importanta faza a campionatului, unde va avea o șansa chiar buna de a accede in semifinale. Formația alb-albastra a incheiat sezonul pe locul…

- Fotbalul piteștean are șansa de a scrie o noua pagina de istorie in sportul romanesc. FC Argeș va intalni marți, de la ora 20.00, in deplasare, pe FC Voluntari, in manșa tur a semifinalelor Cupei Romaniei. Alb-violeții au șansa de a juca o noua finala dupa cea din 1965, pierduta in fața Universitații…