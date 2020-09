Viitorul Constanța și-a lansat aplicația pentru smartphone FC Viitorul Constanta a lansat o aplicatie mobila care ii poarta numele, cu scopul de a conecta comunitatile de fani cu membrii clubului si de a dezvolta relatia cu suporterii. “Prin aceasta aplicatie dorim sa oferim o noua experienta ce aduce valoare intregii comunitati FC Viitorul – club, fani, parteneri, sponsori – indiferent unde se afla membrii ei: in Constanta, in Romania sau in afara tarii”, se arata pe site-ul clubului. Printre sectiunile aplicatiei se numara: Comunitate – dedicata tuturor utilizatorilor aplicatiei, unde fiecare postare poate fi insotita de diverse discutiiStiri – din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

