Stiri pe aceeasi tema

- Grupul ArcelorMittal a anuntat, vineri, intr-un comunicat, ca a inaintat catre Comisia Europeana o propunere de a vinde mai multe unitati de productie din Europa, intre care si combinatul de la Galati, in vederea finalizarii achizitiei Combinatului Ilva din Italia, o decizie finala a Comisiei urmand…

- Grupul ArcelorMittal a confirmat ieri ca ar putea sa vanda Combinatul siderurgic de la Galati, alaturi de alte unitati siderurgice, pentru a putea cumpara otelaria Ilva din Italia – cea mai mare din Europa. Ingrijorate de venirea unui alt investitor care ar putea opera restructurari, sindicatele de…

- Combinatul siderurgic de la Galati ar putea fi vandut, a confirmat astazi, Grupul ArcelorMittal, intr-un comunicat. Potrivit documentului, combinatul se afla, alaturi de alte companii de profil din Europa, pe o lista pe care ArcelorMittal a inaintat-o Comisiei Europene, in vederea posibilei vanzari…

- Grupul ArcelorMittal, care detine in Romania combinatul siderurgic din Galati, cel mai mare exportator din industria grea, a confirmat ca va vinde unitatea din Romania pentru a putea prelua producatorul Ilva din Italia. Compania a anunțat ca, o decizie in acest sens, va fi luata pana in 23 mai

- Grupul ArcelorMittal, care detine in Romania combinatul siderurgic din Galati, cel mai mare exportator din industria grea, confirma ca va vinde unitatea din Romania pentru a putea prelua producatorul Ilva din Italia.

- Grupul ArcelorMittal incearca sa cumpere cel mai mare combinat din Europa, situat in Italia, dar ar putea fi obligat sa vanda unele unitati detinute in prezent, daca se va stabili ca astfel va avea o pozitie dominanta in UE. In acest sens a fost intocmita o lista care a fost trimisa Comisiei Europene,…

- Combinatul ArcelorMittal Galați "ar putea fi scos la vanzare" Siderurgist. Foto: wikimedia.org Combinatul ArcelorMittal Galați ar putea fi scos la vânzare de catre Grupul ArcelorMittal în contextul în care acesta intentioneaza sa achizitioneze combinatul Ilva din Trento, Italia,…

- Grupul ArcelorMittal incearca sa cumpere cel mai mare combinat din Europa, situat in Italia, dar ar putea fi obligat sa vanda unele unitati detinute in prezent, daca se va stabili ca astfel va avea o pozitie dominanta in UE. In acest sens a fost intocmita o lista care a fost trimisa Comisiei Europene,…