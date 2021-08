Hochul a spus, intr-un interviu acordat emisiuni State of the Union de la CNN, ca mastile pentru copiii din scoli sunt ”ceva ce cred ca trebuie sa aiba loc” pentru siguranta copiilor, a profesorilor, a administratorilor scolii si a comunitatii in general. Ea a adaugat insa ca va ramane flexibila si va lua in considerare toate optiunile pe masura ce circumstantele pandemiei continua sa se schimbe. Directorul Institutelor Nationale de Sanatate, Francis Collins, a declarat duminica pentru Fox News ca focarele de infectii apar in scolile in care copiii nu poarta masti, obligandu-i sa revina la invatamantul…