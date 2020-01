Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda Jean-Paul Gaultier a anuntat vineri, intr-un comunicat de presa, ca va realiza ultima prezentare haute-couture pe 22 ianuarie, dupa 50 de ani de cariera si ca se va dedica unui nou proiect cu legendara sa casa de moda.Intr-un videoclip publicat pe Twitter vineri, creatorul…

- Ela Craciun a luat parte recent, la o petrecere exclusivista, alaturide intreaga familie, unde cu toții au devenit personajele unei ședințe foto cutotul speciala. Imbracați la patru ace, au realizat cateva portrete de familie memorabile. Vedeta a purtat rochie neagra eleganta, pe un umar, cu aplicații…

- O femeie de 36 de ani a anuntat la Politie disparitia, de la data de 05.12.2019, a fiului sau, Ivanovici Florin-Nicolae, in varsta de 12 ani, care a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.

- Mihai Stoica a notat, joi, pe Facebook, ca un avertisment era suficient in cazul fotbalistului Mihai Vodut, el subliniind ca jucatorul a pariat pe victoria echipei sale, un impotriva acesteia, scrie news.ro.“Daca Vodut ar fi pariat contra echipei la care juca, trebuia suspendat pe viata si…

- Descoperire macabra facuta ieri de doi parinti din Targu Jiu, care, cand au venit acasa, si-au gasit fiul fara suflare in camera sa. Baiatul, in varsta de 19 ani, a trecut in lumea celor drepti dupa ce s-a autosufocat cu o punga in care a introdus ga...

- Un copil in varsta de doar 13 ani, din Timișoara, a fost batut de tatal lui, un medic renumit in Timișoara, dupa ce a obținut doua note de 6 și de 7 la școala. Baiatul ramasese in grija tatalui dupa divorț, iar in momentul in care a fost lovit a cerut ajutorul mamei lui, care se afla in Austria.

- Politistii doljeni au declansat o ancheta dupa ce o fotografie cu un copil care tine in brate mai multe sticle cu ulei a devenit virala pe internet. Olguta Vasilescu a sustinut public ca un minor ar fi fost pus de catre reprezentantii PNL sa distribuie ulei alegatorilor. „Niste PSD-isti mincinosi“.

- ARAD. Baiatul are 15 ani și nu se cunoaște ce imbracaminte purta la momentul dispariției. Minorul are urmatoarele semnalmente: 1,60 m., 57 de kg., par șaten, tuns scurt și ochi caprui. Poliția Arad indeamna persoanele care dețin informații ce pot conduce la depistarea copilului sa apeleze…