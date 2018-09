Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au preluat de la britanici misiunea de a face politie aeriana in zona Romaniei, pilotii de vanatoare canadieni gazduiti de Baza Mihail Kogalniceanu se antreneaza intens pentru a da piept cu avioanele militare rusesti care si-au facut obiceiul sa dea tarcoale spatiului aerian NATO din Marea…

- Piloții accesasera o frecvența greșita Incidentul s-a petrecut la cateva minute dupa ora locala 09:00, cauza fiind o eroare a echipajului aeronavei romanesti, scrie site-ul de specialitate AVHerald . Boeingul 737 al Tarom efectua cursa dintre Bucuresti si Bruxelles, iar la intrarea in spatiul aerian…

- Proiectul privind extinderea plajelor de pe litoralul romanesc va continua. Urmatoarea etapa a proiectului este in faza finala de pregatire, iar in luna septembrie, urmeaza sa fie semnat contractul, a declarat la Constanta, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb."In luna septembrie semnam contractul…

- Schimbare de garda la Baza Aeriana Mihail Koganiceanu. Pilotii britanici care au avut atata de lucru din cauza incursiunilor aeronavelor rusesti in spatiul aerian NATO din Marea Neagra au fost schimbati de colegii si partenerii lor canadieni care au venit la Constanta cu 5 avioane CF-18 Hornet.

- Un detașament al Forțelor Aeriene regale canadiene (RCAF) a preluat miercuri misiunile de poliție aeriana în spațiul României de la piloții britanici, urmând sa le asigure în urmatoarele patru luni. Detașamentul canadian, care va asigura misiuni de poliție aeriana întarita…

- Gica Hagi a anunțat ca pentru anul 2022 a pregatit deja o naționala de tineri care sa joace sub ”tricolor”. ”În 2022 o sa am 11 jucatori în echipa nationala, chiar daca vorbiti de rau despre mine. O sa vedeti ca ei o sa fie. Eu am muncit…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat vineri, la Constanta, ca obiectivele turistice ale tarii noastre vor fi promovate on-line, ministerul pe care il reprezinta intentionand crearea unui ghid turistic al Romaniei si a unui nou videoclip. Potrivit lui Trif, bugetul alocat promovarii tarii noastre…

- Doar patru companii cu capital majoritar romanesc se afla in topul primilor 100 de exportatori ai Romaniei, fata de sapte anul trecut, din care doua cu capital privat integral romanesc, iar una este in insolventa, sustine Andreea Paul, presedintele INACO – Initiativa pentru Competitivitate, citand ultimele…