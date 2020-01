Stiri pe aceeasi tema

- Socialistii vor sa-si duca planul la bun sfarsit si sa anuleze legea anti-propaganda. Aceasta e una dintre prioritatile PSRM pentru 2020, despre care s-a discutat, in 14 ianuarie, la Consiliul Republican al formatiunii.

- Printul Harry si sotia sa, Meghan, au anuntat miercuri ca intentioneaza sa faca un pas in spate din rolurile de prim-plan ca membri ai familiei regale britanice si sa devina independenti financiar, urmand sa-si petreaca o parte din timp in America de Nord.

- Pana acum acestia au testat sute de mii de km gama de top Tesla Model S si au descoperit faptul ca intr-o luna completa un Mercedes Clasa E trebuie alimentat cu motorina de 3500 de lei sau 750 euro, in timp ce alimentarea unei masini Tesla Model S costa lunar doar 160 de lei sau 35 de euro.…

- Deși pantofii sport șicostumul sunt piese vestimentare ce par desprinse din povești diferite, acesteapot fi purtate, cu puțina inspirație, și impreuna. Pentru a face o combinațiereușita, trebuie sa ții cont de cateva lucruri. Te invitam sa descoperi caresunt acestea:Poarta un costum casualCostumele…

- Microsoft se pregatește sa renunțe la aplicațiile sale Dynamics 365 Talent Attract și Talent Onboard in 1 februarie 2022, au declarat oficialii la sfarșitul saptamanii trecute. Microsoft sfatuiește clienții sa treaca in schimb la LinkedIn Talent Hub. In același timp, Microsoft reambaleaza…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca va continua colaborarea cu unul dintre consilierii onorifici ai fostului premier Viorica Dancila. Fostul international Gheorghe Popescu va pastra functia de consilier...

- Cantaretul Elton John a dezvaluit ca i-a fost teama ca nu va mai lucra niciodata dupa ce a ales sa fie treaz si a decis sa renunte la alcool si droguri, in 1990, anunța Smart Radio, ce pastreaza un loc pentru muzicianul britanic in playlist-ul sau, potrivit MEDIAFAX.Elton John a povestit ca…