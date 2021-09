Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de marți a fost dedicata in intregime protecției Manastirii Ekklisia Profitis Ilias, din zona Vilia, care este in continuare in pericol, informeaza IGSU București. Pompierii militari romani, cu o autospeciala de stingere, o cisterna, un autoturism de teren, un vehicul utilitar UTV și cu o drona,…

- Turcii controlau cea mai mare parte a Balcanilor inca din secolul al XVI-lea, iar Soliman Magnificul ajunsese candva pana la porțile Vienei. Abia la sfarșitul secolului al XVII-lea și inceputul secolului al XVIII-lea, Austria (sau, mai corect spus, Sfantul Imperiu Roman) le-a smuls acest teritoriu,…

- Puțini știu ca in comuna suceveana Foraști se afla una dintre cele mai frumoase biserici vechi de lemn din județ. Este vorba de Biserica de lemn „Sfantul Nicolae” lacaș de cult ortodox construit in anul 1766 și localizat in prezent in cimitirul satului. Biserica aflata pe lista monumentelor istorice…

- In finala sezonului 6 “Burlacul”, Andi Constantin a ales-o pe Ana Bene. Deși nu i-a oferit inelul și nici cererea in casatorie nu a venit, acesta i-a marturisit ca vrea sa incerce o relație cu ea. Lucrurile nu au mers, iar la scurt timp, Andi și Ana s-au desparțit, potrivit click.ro. “Acest inel nu…

- In aceasta zi a anului 1423, in orașul Bourges, s-a nascut cel ce avea sa fie Ludovic al XI-lea al Franței, un rege care a ramas in istorie drept „paianjenul universal”, din cauza comploturilor pe care le-a urzit și a dușmanilor pe care i-a prins in cursa, dupa ce a pus capat puterii feudale a […] The…

- Șase temerari au mai ramas in competiția vieții lor, Survivor Romania 2021, emisiunea care le-a rasturnat orice pronosticuri și care le-a șlefuit destinul. Doi Faimoși și patru Razboinici se lupta pentru titlul de Survivor (Supraviețuitor) și pentru premiul de 50.000 de euro, noteaza click.ro. Marea…

- 451 d.Hr., Batalia de la Chaons – „Toți au membre indesate, puternice, gaturi groase și sunt monstruos de urați și diformi, incat ai putea sa-i crezi niște bestii cu doua picioare… Prin infațișarea lor infioratoare inspirau o mare frica… Iși faceau dușmanii sa fuga ingroziți pentru ca aratau fioros…

- Compania Ryanair a inaugurat, astazi, primul zbor direct din Suceava catre Rhodos, urmand sa-și extinda portofoliul de destinații de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare”. Astfel, la inceputul lunii iulie, Ryanair va avea zboruri directe spre Viena, Milano și Roma. Conducerea Aeroportului a transmis ca „Ryanair…