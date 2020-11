Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la functia de presedinte al SUA, Joe Biden, se va adresa vineri seara americanilor, a declarat pentru AFP o sursa din echipa sa de campanie.In acest moment, Joe Biden conduce cursa impotriva rivalului republican Donald Trump in statul-cheie Pennsylvania, scrie agerpres.ro.…

- Avansul lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, a crescut in statul Nevada, conform noilor date oficiale, anuntate vineri.Joseph Biden are acum un avans de 22.076 de voturi in Nevada, dupa anuntarea rezultatelor din comitatul Clark. Pana acum, Joseph Biden avea un avans de 11.438…

- Guvernul austriac a ordonat inchiderea ''moscheilor radicale'', la patru zile dupa atentatul comis la Viena de un simpatizant al gruparii Stat Islamic, a anuntat vineri Ministerul austriac de Interne, transmite AFP. Principala organizatie reprezentandu-i pe musulmanii din…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa luni la Viena, unde va discuta cu cancelarul austriac Sebastian Kurz despre ''initiative europene in lupta impotriva terorismului islamist si a islamului politic'', dupa ce tarile lor au fost lovite recent de atentate islamiste, a…

- Kujtim Fejzulai, teroristul de 20 de ani care a ucis patru persoane in Viena, luni 2 noiebrie, si-a vizitat in fiecare an casa parinteasca, in micul sat montan Cellopek din partea de vest a Macedoniei de Nord, a declarat bunicul sau unui post de televiziune local, informeaza agenția Reuters, citata…

- "Nu exista un astfel de scenariu. De cinci saptamani am oprit cresterea numarului de infectari, ba chiar avem doua saptamani o tendinta de usoara descrestere a numarului de cazuri. Sigur, descresterea nu este asa cum ne-am dori-o, dar situatia este sub control" , a declarat Orban. Citeste…