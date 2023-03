Stiri pe aceeasi tema

- Tarile occidentale se confrunta cu o penurie de alimente si sunt fortate sa renunte la unele produse, pe fondul sanctiunilor impotriva Moscovei, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin la congresul Uniunii Industriasilor si Intreprinzatorilor din Rusia (RSPP).

- Tarile occidentale se confrunta cu o penurie de alimente si sunt fortate sa renunte la unele produse, pe fondul sanctiunilor impotriva Moscovei, a declarat presedintele rus Vladimir Putin la congresul Uniunii Industriasilor si Intreprinzatorilor din Rusia (RSPP), cea mai mare

- Dictatorul rus, Vladimir Putin, a afirmat, joi, la un congres din Rusia al industriașilor și intreprinzatorilor, ca „țarile occidentale se confrunta cu o penurie de alimente și ca sunt forțate sa renunțe la unele alimente” din cauza sancțiunilor impuse Rusiei dupa invadarea Ucrainei. Evenimentul la…

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu ca planul Rusiei de a inlocui conducerea prooccidentala a Moldovei – descoperit de serviciile de informatii ucrainene – a fost confirmat dupa aceea si de tarile europene si se leaga de dorinta Moscovei de a avea sub control aeroportul din Chisinau…

- Rușii obișnuiți inca așteapta sa vada in ce direcție vor merge lucrurile, in timp ce Vladimir Putin crede ca va caștiga in Ucraina, pe masura ce trece timpul și arunca in lupta mulți oameni și multe arme, a afirmat Helene Carrere d ‘Encausse, secretar-general al Academiei Franceze și experta in spațiul…

- Autoritatile ruse l-au declarat vineri „agent al strainatatii” pe popularul actor Arthur Smolianinov, care a spus intr-un interviu ca este gata sa lupte alaturi de trupele ucrainene impotriva Moscovei. Smolianinov, in varsta de 39 de ani, a parasit Rusia, la fel ca mii de compatrioti ai sai, dupa declansarea…

- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider. Generalul…