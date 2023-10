(Video)Împușcături în Bruxelles. Doi morți stire in curs de actualizare Schimb de focuri de arma, luni seara, in centrul capitalei belgiene, Bruxelles. In urma atacului terorist, doua persoane și-au pierdut viața. Impușcaturile au avut loc in apropiere de Place Sainctelette, pe Boulevard d’Ypres. Atacul a fost revendicat de o persoana care s-a prezentat drept ”membru al Statului Islamic”. Luni, capitala belgiana gazduieste meciul de fotbal dintre Belgia si Suedia, in cadrul preliminariilor Euro 2024. Imaginile postate pe rețelele de socializare arata un barbat imbracat intr-o vesta portocalie fluorescenta, care trage cu un pistol in mijlocul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

