VIDEO/Hot filmat la Pitești în timp ce încerca să spargă un magazin Un barbat din Argeș a fost filmat cand incerca sa intre prin efractie intr-un magazin. Pe imagini se vede cum barbatul se chinuie sa deschida usa de acces in magazin, dar fara succes. Individul renunta la un moment dat, dupa ce vede ca usa nu cedeaza. Proprietarul magazinului a facut publice imaginile si cere ajutorul

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

