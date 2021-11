Stiri pe aceeasi tema

- Un accident intre un autocar și o cisterna a avut loc in județul Bistrița-Nasaud. Un autocar in care se aflau aproximativ 20 de persoane s-a rasturnat, joi dupa-amiaza, in urma ciocnirii cu o cisterna incarcata cu combustibili, intre localitatile Lechinta si Chirales din judetul Bistrita-Nasaud, potrivit…

- Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” a fost solicitat sa intervina, vineri dimineața, in municipiul Constanța la Spitalul de Boli Infecțioase. A fost activat Planul…