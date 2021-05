Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna aprilie pana la 2%, de la 1,7% in luna martie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Ungaria (5,2%) Polonia (5,1%), Luxemburg (3,3%), Cehia (3,1%), Suedia (2,8%) si Romania (2,7%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat,…

- Potrivit notei care insoțește raportul Eurostat , datele reprezinta decesele din toate cauzele, nu doar cele provocate de pandemia de COVID-19. Eurostat arata ca aceste decese in exces pot fi atribuite atat bolii Covid, cat și lipsei accesului la tratament pentru persoane care sufera de alte boli.Dupa…

- In ciuda creșterii vanzarilor ca urmare a pandemiei, unitatea din Luxemburg a Amazon, prin care gigantul american iși canalizeaza toate vanzarile din Europa, a raportat o pierdere de 1,2 miliarde de dolari și astfel nu a platit impozit pe profit, scrie The Guardian.Noi semne de intrebare se ridica in…

- Pandemia a scurtat speranța de viața in Romania. Conform datelor publicate de Eurostat, in ultimul an speranța de viața a scazut cu un an și patru luni in țara noastra, mult peste majoritatea statelor din Uniunea Europeana. Speranta de viata in Uniunea Europeana a scazut anul trecut pe fondul pandemiei…

- In 2020, 72,9% din toate autobuzele mici și mijlocii (peste 3,5 tone) inregistrate in Uniunea Europeana circulau pe motorina, dar, numarul acestora era in scadere cu aproape 10 puncte procentuale fața de 2019. In același timp, vehiculele cu incarcare electrica (ECV) constituiau 6,1 % din totalul inmatricularilor…

- Sapte tari din cadrul Uniunii Europene, inclusiv Romania, au trimis o scrisoare Comisiei Europene prin care evidentiaza rolul important al energiei nucleare, contestat de Germania si Austria, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro, informeaza Mediafax. "Este un apel de urgenta…

- Vicepresedinta pentru valori si transparenta a Comisiei Europene, Vera Jourova, a atentionat miercuri in legatura cu „evolutiile ingrijoratoare” pentru libertatea si independenta presei in Ungaria, Polonia si Slovenia, intr-o dezbatere in Parlamentul European, transmite AFP, citata de Agerpres.