Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Nhood Romania, care dezvolta proiecte de regenerare urbana in Brasov si Resita, afirma ca acolo unde proiectele de regenerare urbana au functionat, a fost foarte importanta colaborarea intre administratia publica si investitori, Diaconu a aratat ca exista, in Romania, doua „judete traditionale”…

- “Multi dintre primarii aflati la primul mandat am gasit o devalmasie in felul in care s-a facut dezvoltarea pe anumite zone. Daca nu oferim o calitate a viettii si o dezvoltare armonioasa, valoarea acestor dezvoltari va scadea in urmatorii ani. Nu suntem impotriva dezvoltarii, ci pentru o dezvoltare…

- LISTA: Cum incep școala elevii din Alba, luni. Cine merge la școala și cine ramane acasa pentru ore online Elevii din peste 67 de unitați școlare din Alba vor ramane de luni acasa, deoarece rata de vaccinare in unitațile respective este sub 60%. Pentru a putea participa la ore in format fizic, profesorii,…

- Aveți nevoie de un spațiu de lucru acasa? Copilul dumneavoastra are nevoie de un birou nou pentru școala, in special de cand școala se face mai mult online? Atunci primul obiectiv este sa gasiți un birou...

- Dupa mai bine de 18 luni acasa, lucratorii din intreaga lume au inceput sa se intoarca la birou. Cu toate acestea, „marea revenire” a fost lenta. Planurile au fost intarziate și s-a instalat confuzie pe masura ce companiile navigheaza in regulile locale Covid, preocuparile legate de varianta Delta,…

- Edilul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, spune ca ilustrația de pe lucrarea „Sfaturi de siguranța pentru școala”, imparțita elevilor din sector „a prins”, pentru ca a constatat ca „pe copii ii atrage un desen”. El completeaza ca nu e prima oara cand face așa ceva. Ieri, Libertatea a publicat un…

- Urmatoarea editie a concursului muzical Eurovision va avea loc in orasul Torino, au dezvaluit vineri companii mass-media italiene, citate de DPA. Câteva orase din Italia, inclusiv Roma, Milano si Florenta, si-au depus deja candidaturile pentru a gazdui acest concurs, dar, potrivit…

- Primaria Sectorului 4 este acuzata de Poliția locala a Municipiului București ca a construit fara autorizație o cladire modulara in curtea unei școli monument istoric. Primaria se apara și anunța ca a dat Poliția locala a Capitalei in judecata.