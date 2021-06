Stiri pe aceeasi tema

- La evenimentul organizat de Agentia de presa News.ro, Team Innovation Media si Agentia de PR si comunicare Plurivox vor mai lua cuvantul Catalin Cretu – Director General Visa pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia, Daniela Marin – Principal Manager, European Bank for Reconstruction and Development,…

- Infrastructura este una dintre prioritatile strategice ale BERD, cu accent pe zonele mai putin dezvoltate, a declarat joi, la Videoconferinta News.ro „RoInvest”, Daniela Marin - Principal Manager, European Bank for Reconstruction and Development. "Infrastructura este una dintre prioritatile…

- “Infrastructura este una dintre prioritatile noastre strategice, cu accent pe dezvoltarea zonelor mai putin dezvoltate, cresterea productivitatii in sectorul privat si continuarea dezvoltarii sectorului financiar si a pietei de capital, acestea sunt prioritatile noastre pentru strategia de tara in urmatorii…

- Videoconferinta va fi transmisa de , pe pagina si pe pagina de . Programul guvernamental de investitii in perioda crizei si post-criza, Planul National de Redresare si Rezilienta, stadiul actual al investitiilor, perspectivele in viitorul apropiat si ce trebuie facut pentru cresterea investitiilor vor…

- Autoritatile ruse l-au arestat vineri pe Ivan Pavlov, un avocat care apara organizatii ale opozantului politic rus încarcerat Aleksei Navalnîi si care se ocupa de mai multe cazuri de spionaj, a anuntat vineri echipa acestuia într-un mesaj postat pe Telegram, relateaza AFP si Reuters,…

- Camera Deputatilor a respins, marti, 24 de proiecte de lege, printre care si cele referitoare la infiintarea Fondului suveran de investitii, la introducerea pensiilor speciale pentru alesi locali sau instituirea zilei de 10 august ca "Ziua Unitatii Civice". Cel mai vechi proiect respins de…

- The Electricity Law is being rewritten under a consultancy program, with the help of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), and the Romanian authorities are in talks with the World Bank for support for upgrading the Natural Gas Law, Secretary of state with the Energy Ministry…

- The Government of Romania approved on Wednesday the negotiation and signing of an agreement for a loan between Romania and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), worth 100 million euros to support the project ‘safer, inclusive and sustainable schools, according to a press…