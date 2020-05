Stiri pe aceeasi tema

- Provincia Hong Kong nu mai beneficiaza de o prea mare autonomie fata de Administratia Chinei, a transmis, miercuri dupa-amiaza, secretarul de Stat american, Mike Pompeo, Congresului SUA, conform site-ului de stiri Axios.com, anunța MEDIAFAX."Departamentul de Stat este obligat prin Legea politica…

- Sub rezerva anonimatului, un angajat FBI atrage atenția ca amenințarea vine din partea studenților și a cercetatorilor chinezi care lucreaza in laboratoarele din SUA , anunța New York Times. „Acești „jucatori” au fost observați cand incercau sa obțina informații prețioase”, a spus acesta. „Nu avem niciun…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la videoconferinta Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19. Este cea de-a patra videoconferinta pe aceasta tema a liderilor statelor si guvernelor din Uniunea Europeana. Inaintea ședinței, președintele a declarat ca va…

- "A venit timpul sa punem bazele unei redresari economice robuste", a afirmat el intr-un comunicat, a doua zi dupa un acord al ministrilor europeni privind un raspuns comun la criza, pe care l-a calificat drept "un progres semnificativ. "Acest plan trebuie sa ne relanseze economiile promovand in acelasi…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, a participat luni, 6 aprilie, la videoconferinta informala a ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene.Pe parcursul videoconferintei a fost dezbatut rolul fortelor armate in sprijinirea…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu participa, joi, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO, care se va desfasura in regim de videoconferinta.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, avand in vedere situatia la nivel international, cu prilejul reuniunii…

- Macedonia de Nord a devenit vineri cel de-al 30-lea stat membru al NATO, în urma unui proces îndelungat care a inclus schimbarea numelui pentru aceasta tara din Balcanii de Vest, informeaza DPA, scrie Agerpres. "Republica Macedonia de Nord este oficial noul membru al NATO, al 30-lea'',…

- Ministrii de interne din statele membre ale Uniunii Europene si ai statelor asociate Schengen au schimbat astazi informatii in sistem de videoconferinta cu privire la situatia frontierelor in contextul pandemiei COVID.Romania a fost reprezentata de ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela.A fost…