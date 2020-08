VIDEOCLIPURI ȘOCANTE au surprins explozii masive în Beirut O explozie masiva a zguduit marți capitala libaneza Beirut, anunța Bussines Insider, postand numeroase imagini care suprind explozia și pagubele ce au urmat. Cauza nu a fost stabilita inca, dar agenția naționala de știri din Liban a spus ca ar fi putut fi cauzata de un incendiu la un depozit de artificii din zona portuara. […] The post VIDEOCLIPURI ȘOCANTE au surprins explozii masive in Beirut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

