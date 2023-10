Stiri pe aceeasi tema

- „Nu exista informații despre existența unor cetațeni romani printre victimele accidentului”, transmite MAE, dupa ce un autocar a cazut marți de pe un pasaj rutier in apropiere de Veneția.

- In data de 13 septembrie 2023, un baiat in varsta de 16 ani a fost omorat pe o trecere de pietoni din Jilava. Cazul lui a atras imediat atenția, iar toata țara este șocata de ce se intampla. Acum, un moment emoționant a avut loc in memoria lui Robert. Prietenii i-au cantat piesa preferata la locul accidentului.

- Bogdan de la Ploiești se mandrește cu parinții lui, iar de fiecare data cand poate ii viziteaza și ii filmeaza pe aceștia in cele mai frumoase ipostaze. Recent, artistul a postat pe Instagram, dar și pe TikTok un videoclip emoționant cu tatal lui. Iata cum l-a filmat celebrul cantareț de manele pe parintele…

- La scurt timp dupa ce au fost publicate stenogramele care o vizeaza pe Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, tanarul care s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise și a ucis doua persoane, in 2 Mai, tata Robertei, una dintre victimele tragicului accident, a avut un mesaj pentru mama adolescentului…

- In urma cu doua zile, in localitatea Capușu Mare, județul Cluj, a avut loc un accident teribil intre doua autoturisme, in urma caruia, mai multe persoane au fost incarcerate și ranite grav. Unul dintre șoferi nici nu avea permis de conducere, iar imediat dupa accident a fugit de la locul faptei, insa…

- Doi tineri, un baiat și o fata, și-au pierdut viața in urma accidentului de zilele trecute, petrecut in 2 Mai, cand Vlad Pascu, un tanar in varsta de 19 ani, drogat, a intrat cu mașina intr-un grup de 8 persoane. Valentin Olariu, tatal lui Sebi Olariu, victima in varsta de 21 de ani, a facut declarații…

- Theo Rose a postat un videoclip emoționant cu baiețelul ei, Sasha Ioan. Artista l-a filmat pe micuțul ei in timp ce acesta gangurea. Cantareața este in culmea fericirii și este foarte mandra de faptul ca fiul ei comunica cu ea. Iata ce a postat vedeta pe rețelele sale personale de socializare!

- Deea Maxer este foarte fericita in brațele iubitului ei, iar copiii sai il cunosc pe barbatul alaturi de care ea este implinita. Robert Drilea are o relație speciala cu fiica și fiul artistei. Ei bine, pe rețelele personale de socializare, barbatul a postat un videoclip special cu fiica artistei. Iata…