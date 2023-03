VIDEO.Ciocniri între neonazişti şi protestatari pentru drepturile populaţiei transgen Nazistii nu sunt bineveniti in statul australian Victoria, a declarat prim-ministrul Daniel Andrews duminica, in urma ciocnirilor care au avut loc cu o zi inainte intre neonazisti si protestatari pentru drepturile populatiei transgen, informeaza dpa, citata de Agerpres. Andrews a indemnat media sociale sa condamne actiunile a circa 30 de barbati imbracati in negru care […] The post VIDEO.Ciocniri intre neonazisti si protestatari pentru drepturile populatiei transgen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

