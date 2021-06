Accident azi noapte, in Magureni. O masina s-a rasturnat, doua tinere au fost preluate de SMURD

Azi noapte s-a produs un accident rutier in comuna Magureni, unde un autoturism in care se aflau 3 persoane s-a rasturnat pe plafon. Doua tinere au fost transportate de urgenta la spital. "In acestă dimineață ,… [citeste mai departe]