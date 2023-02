Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene mențin apararea de-a lungul liniei frontului din Donețk, inclusiv a orașului asediat Bakhmut, cele mai aprige batalii fiind purtate pentru orașele Vuhledar și Maryinka, a declarat Valeriy Zaluzhnyi, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, citat de Reuters, anunța Mediafax.…

- Trupele ruse avanseaza practic in toate zonele liniei frontului din Republica Populara Donețk (RPD), a declarat luni șeful interimar al RDP, Denis Pușilin, intr-o transmisie in direct pe postul de televiziune Rossiya-24, potrivit TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Armata ucraineana sustine ca a provocat pierderi grele trupelor ruse in Bahmut, un orasel din estul Ucrainei care este scena unor batalii aprige de luni de zile, informeaza dpa, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fortele ucrainene isi pastreaza pozitiile impotriva trupelor ruse, in regiunea estica Donbas si avanseaza in pasi mici in unele zone, a declarat vineri Volodimir Zelenski, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat orașul Bakhmut, aflat pe linia frontului, a anunțat marți biroul sau, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- China a raportat luni primele decese legate de COVID din ultimele saptamani, in conditiile in care observatorii au indoieli tot mai mari ca bilantul oficial ar inregistra toate victimele unei boli care face deja ravagii in orase dupa ce guvernul a relaxat controalele stricte impotriva virusului,…

- Fortele de aparare ucrainene au avariat un pod de cale ferata in apropierea satului Starobohdanivka din regiunea Zaporizhzhia (la 40 de kilometri de Melitopol), care a fost folosit de invadatorii rusi pentru a livra arme si echipamente militare, anunta Ukrinform, agentia ucraineana de presa, anunța…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri europenilor sa ramana uniți impotriva razboiului Rusiei, in timpul unei conferințe in Lituania, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…