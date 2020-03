Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu autoturisme, sambata dupa-amiaza, pe o autostrada din Germania, relateaza site-ul de stiri T-online.de, potrivit MEDIAFAX.Un autocar in care erau 47 de persoane s-a lovit cu doua…

- Luni dimineata in mai multe zone ale tarii au avut loc accidente rutiere. Din nefericire, pe langa pagubele materiale, vorbim si despre mai multe persoane care au ajuns in stare grava la spital.

- UPDATE – Cel putin 52 de persoane au fost ranite miercuri, cand un avion de linie s-a rupt in trei si a luat foc dupa o iesire de pe pista pe aeroportul international Sabiha Gokcen din Istanbul, au anuntat autoritatile locale turce, relateaza AFP si Reuters. ‘Ambulantele noastre au transportat 52 de…

- Patru persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident produs pe DN 2 (E 85), in judetul Buzau. Intre victime se afla o fetita de 2 ani, in stare critica, dar si parintii ei, de asemenea cu leziuni foarte grave.

- Sapte persoane au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea 4,5 produs miercuri dimineata in regiunea sud-vestica a Iranului, unde se afla centrala nucleara de la Bushehr, si care s-a soldat cu pagube materiale foarte limitate, potrivit presei locale, relateaza AFP. La cateva ore dupa cutremur,…

- Cel putin doua persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite dupa ce zeci de vehicule s-au ciocnit in lant, pe autostrazi din Germania, in conditii de ceata densa, informeaza site-ul T-online.de, potrivit MEDIAFAX.Doua persoane au murit dupa ce 15 masini s-au lovit pe Autostrada germana…

- Cel putin doua persoane au fost ranite si operatiuni de salvare de amploare au fost declansate dupa ce trei avalanse s-au produs joi in statiunea de schi Ankogel din Austria si una in statiunea Andermatt...

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat, intr-o postare pe Facebook, un bilant al accidentelor din ultimele 48 de ore. Astfel, bilantul negru cuprinde 44 de accidente, soldate cu 19 persoane decedate si 33 grav ranite. MAI le cere soferilor sa respecte regulile rutiere. “44 de accidente, 19…