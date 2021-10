VIDEO Zeci de mii de brazilieni au cerut demisia preşedintelui Jair Bolsonaro Zeci de mii de brazilieni au manifestat sâmbata în mai multe orase la apelul miscarilor si partidelor de stânga pentru a cere demiterea presedintelui de extrema dreapta Jair Bolsonaro si pentru a denunta cresterea costului vietii, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Cele mai importante mitinguri au avut loc la Rio de Janeiro, Sao Paulo si Brasilia la apelul "Campaniei nationale Bolsonaro afara", sustinuta de 12 partide de stânga si numeroase centrale sindicale.

Astfel de apeluri la protest au fost lansate în 167 de orase ale tarii. Conform informatiilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

