(VIDEO) Zăpadă viscolită pe DN 67C, între Novaci și Rânca Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu intervine marți dimineața pentru indepartarea zapezii de pe DN 67 C, intre Novaci și Ranca. Potrivit DRDP Craiova, se acționeaza cu doua utilaje de deszapezire cu lama, intre kilometri 24 și 34 +800. Pe tronsonul respectiv este depusa zapada viscolita. Pe toate drumurile din Gorj se circula in condiții de iarna, dupa ninsorile de azi-noapte. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

