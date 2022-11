Stiri pe aceeasi tema

- In nordul Moldovei, inclusiv in judetul Iasi, a fost emis cod galben de ninsori moderate pentru noaptea de sambata spre duminica. Pe timpul noptii, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi a actionat pe sectoarele afectate cu aproximativ 100 de utilaje si s-au raspandit peste 300 t de material antiderapant.…

- Ceața afecteaza, marți dimineața, vizibilitatea in trafic sub 50 de metri, pe tronsonul kilometric 105-212, al autostrazii A2 București-Constanța, precum și pe intreg tronsonul rutier al autostrazii A4 Ovidiu-Agigea, anunța Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Sunt semnalate condiții de ceața, care…

- Daca pana acum vremea a tinut cu noi si am avut zile si temperaturi de primavara, de astazi va fi nevoie sa ne schimbam si hainele cu unele mai groase. Din 7 noiembrie, vremea incepe sa se raceasca, iar spre sfarșitul lunii, lapovița poate anunța inceputul iernii. Meteorologii Accuweather au facut estimari…

- Imagini de necrezut, cu gandaci și mizerie, au fost filmate de o mamica din județul Botoșani, care a ajuns cu copilul la Spitalul din Dorohoi. Femeia, din comuna Cordareni, spune ca imaginile postate de ea pe o retea de socializare sunt din salonul in care a fost internata in Spitalul Municipal Dorohoi,…

- In urmatoarele luni, vor fi instituite restricții de circulație pe A2, din cauza lucrarilor de reabilitare de pe podul de la Cernavoda, dar și de pe podul de peste Brațul Borcea. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, restricțiile de circulație vor fi in perioada 19.09.2022 – 22.12.2022.…

- Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției Romane, in acest interval de timp, in Romania, s-au produs 198 de accidente grave in care au fost implicate trotinete electrice. Urmare a acestora, 13 persoane și-au pierdut viața, peste 200 de persoane au fost ranite grav și 12 ranite ușor. Majoritatea…

- Porturile maritime au fost inchise, vineri dimineața, din cauza vantului puternic. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat, vineri dimineața, ca porturile Constanta Nord, Constanta Sud si Midia au fost inchise transportului maritim si fluvial din cauza vantului puternic. Decizia a intrat in…