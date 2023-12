Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a inceput marti o vizita de doua zile in Vietnam pentru a consolida legaturile dintre tarile comuniste, la trei luni dupa ce presedintele american Joe Biden s-a deplasat personal la Hanoi, in conditiile in care marile puteri isi disputa influenta in aceasta tara din…

- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit, marti, in Vietnam pentru prima data in sase ani, pentru o vizita de stat de doua zile menita sa contracareze influenta tot mai mare a Statelor Unite asupra acestei tari din Asia de Sud-Est, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele SUA, Joe Biden, au ajuns la mai mult de 20 de consensuri privind politica, diplomația, schimburile interumane, guvernanța globala, securitatea militara și alte domenii, formand „viziunea San Francisco”, orientata spre viitor, trasand cursul pentru imbunatațirea…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele SUA, Joe Biden, au avut, miercuri dimineața, o intalnire in Gradina Filoli din San Francisco. Ulterior, ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a mentionat in cadrul unei conferinte de presa ca intalnirea celor doi sefi de stat este una strategica si istorica,…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a ajuns in San Francisco, la invitația președintelui SUA Joe Biden, unde urma sa aiba o intalnire cu președintele Biden și sa participe la cea de-a 30-a reuniune informala a liderilor Organizației de Cooperare Economica din Asia-Pacific (APEC). Pana in dimineața zilei…

- Presedintele american Joe Biden doreste sa restabileasca legaturile cu China la nivel militar, a declarat consilierul pentru securitate nationala de la Casa Alba, Jake Sullivan, cu cateva zile inainte ca presedintele SUA si liderul chinez sa se intalneasca la San Francisco, relateaza Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a acceptat invitatia omologului sau vietnamez Vo Van Thuong de a vizita in curand Vietnamul, in timpul unei intalniri intre cei doi marti, 17 octombrie, pe marginea Forumului Noile Drumuri ale Matasii de la Beijing, au informat media de stat vietnameze, citate miercuri…