VIDEO Vulcanul Etna a expulzat lavă şi cenuşă peste Sicilia; aeroportul din Catania, închis temporar Vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia, din sudul Italiei, a erupt spectaculos marti seara, expulzand in atmosfera lava si cenusa in urma unei explozii produse in partea de sud-est a craterului, informeaza DPA.



Presa locala si utilizatorii retelelor de socializare au publicat imagini si inregistrari de la fata locului in care se pot vedea un nor gigantic de fum ridicandu-se din crater si un rau de lava care se scurgea pe versant. Nu au fost raportate persoane ranite sau pagube materiale.



Potrivit agentiei de stiri Adnkronos, fluxul de lava a ajuns la o altitudine de 2.000… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

