VIDEO | Vloggerița Tequila acuză că a fost bătută de un dezvoltator imobiliar din cauza unui loc de parcare Vloggerița Tequila a povestit pe contul ei de YouTube ca a fost batuta pe strada, pe 26 mai, de un dezvoltator imobiliar din cauza unui loc de parcare. Vloggerița nu a vrut sa-i divulge numele agresorului, dar a precizat ca il va acționa in instanța pe agresor. Acesta i-a reproșat ca ”mi-ai spart marmura, așa se parcheaza?”. ”E un om puțin mai in varsta, cred ca se invarte pe 40-50 de ani. M-a impins, mi-a smuls telefonul din mana. Brandy l-a prins. Am scos sprayul de piper și am dat spre el. Eu am fugit, iar barbatul i-a spart capul lui Brandy cu telefonul meu. Am fugit dupa ajutor”, a povestit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

