Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, prezideaza, la Moscova, o ampla desfașurare de trupe și tehnica militara de „Ziua Victoriei”, care marcheaza victoria Uniunii Sovietice in fata Germaniei Naziste, in Al Doilea Razboi Mondial. Agenția rusa TASS a difuzat in urma cu puțin timp imagini care surprind ultimele…

- In timp ce continua bombardamentele in Ucraina, Armata Roșie se pregatește și de parada de 9 mai, la Moscova. Repetiția generala a avut loc sambata și in imagini se vad defiland prin Piața Roșie și rachetele nucleare. Sambata, cu doua zile inainte de ziua de 9 mai, Ziua Victoriei pentru Rusia, armata…

- Administrația lui Vladimir Putin a expulzat, luni, angajații Ambasadei Bulgariei in Federația Rusiei, ca raspuns la acțiunea Bulgariei din 10 martie, de a expulza 10 diplomați ruși de la Sofia. Conform CNN, ministerul rus de externe a anunțat masura luata luni, 18 aprilie. ”Atanas Krastin, Ambasadorul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat, luni, un decret care introduce restrictii privind vizele pentru cetatenii tarilor pe care Moscova le considera ”neprietenoase” ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei in urma invaziei in Ucraina, relateaza Reuters. Decretul, care intra in vigoare luni, suspenda…

- Vladimir Putin avertizeaza ca sanctiunile Occidentului impotriva Rusiei seamana cu o declaratie de razboi la adresa țarii sale. Vladimir Putin a declarat sambatata, la televiziunea de stat rusa, ca Ucraina ar trebui sa fie „demilitarizata” și sa aiba un statut neutru, iar „operațiunea speciala” de invadare…

- In plin razboi, Rusia vrea sa țina sub control lucrurile pe teritoriul sau, drept urmare, ia masuri drastice. Astfel, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat legea prin care impune cenzura totala in Rusia, iar jurnaliștii risca pana la 15 ani de inchisoare sau trimiterea intr-un lagar de reeducare.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le-a cerut, vineri, vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. „Nu avem intentii rele la adresa vecinilor nostri. Si i-as sfatui si pe ei sa nu escaladeze situatia, sa nu introduca…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis, miercuri, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” in privința Ucrainei, dar a subliniat ca interesele Rusiei nu sunt negociabile, conform The Guardian. ”Tara noatra este in continuare deschisa unui dialog deschis si onest in vederea cautarii…