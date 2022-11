Video viral. Un parapantist, îngerul păzitor al unei femei salvate în ultimul moment de la înec O femeie din SUA care a fost implicata intr-un accident a fost salvata in ultima clipa de la inec, fiind vazuta de un parapantist. Femeia cazuse cu mașina intr-un canal de irigații. Parapantistul, aflat la zeci de metri inalțime, a vazut mașina și a coborat imediat. Cand s-a apropiat mai mult, a auzit strigatele de […] The post Video viral. Un parapantist, ingerul pazitor al unei femei salvate in ultimul moment de la inec appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

