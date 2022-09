Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de 35 de ani, care și-a filmat cainele cu labele pe volan, „conducand” pe strazile inguste din satul Ein Naqquba, centrul țarii, a fost arestat, dupa ce videoclipul a fost mediatizat pe platformele de socializare, scriu Blick și Times of Israel.Unitatea Centrala de Trafic Ierusalim a informat…

- Iranul a dezvoltat o drona ”sinucigasa” avansata cu raza lunga de actiune ”proiectata sa loveasca (orasele) Tel Aviv si Haifa din Israel”, a relatat luni agentia semioficiala iraniana Mehr, citandu-l pe comandantul fortelor terestre ale Iranului, generalul Kiomars Heidari, transmit Reuters, citata de…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…

- Guvernul a transmis, joi, ca numarul total al solicitarilor de sprijin facute de romanii afectați de sistarea zborurilor Blue Air, atat in Call Center-ul MAE, cat și la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei este de 2.663 de solicitari. Dupa ce o cursa TAROM a adus in țara 150 de romani…

- Copilul se juca in apa, pe o plaja din Vama Veche, pe o saltea pneumatica. La un moment dat, oamenii de pe mal au observat cum salteaua pe care se afla copilul a fost dusa in larg si au sunat la numarul unic de urgenta 112. Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea” au intervenit…

- Un barbat, care este suspectat ca a provocat doua incendii de vegetație, intr-o saptamana, pe insula Thassos, a fost arestat marți, potrivit keeptalkinggreece.com. Pensionarul in varsta de 65 de ani ar fi fost considerat suspect inca din primul moment, cand incendiul a izbucnit in Skala Potamias, pe…

- Formației Scorpions și-a aratat din nou sprijinul pentru Ucraina la concertul pe care l0au avut in Tel Aviv, Israel. Membrii formației au indemnat publicul sa cante versurile actualizate ale hitului ”Wind of Change”. O parte din versuri au fost modificate, ”Now, listen to my heart”, fiind in ucraineana. …

- Serviciul de securitate ucrainean a anunțat, marti, ca a arestat un fost agent KGB sovietic care a ajutat la dirijarea atacurilor cu rachete rusesti care au ucis peste 50 de soldati la o unitate militara din vestul tarii in luna martie, informeaza Reuters. Fostul agent KGB a trimis rușilor locațiile…