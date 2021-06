Stiri pe aceeasi tema

- Un salvamontist a ajuns la cei 12 muncitori refugiați intr-o remorca, din cauza viiturii, in județul Vrancea. Se incearca salvari cu tiroliana, potrivit mediafax. Forțele de intervenție au fost suplimentate la Nereju cu echipaje de la ISU Bacau și ISU Covasna. Printr-un sistem provizoriu…

- Cei 12 muncitori care s-au refugiat intr-o remorca, din cauza viiturii, in județul Vrancea, nu au putut fi salvați pana la aceasta ora. Distanța intre ei și salvatori a crescut, insa inca se menține contactul vizual, potrivit mediafax. Conform ISU Vrancea, cele 12 persoane aflate intr-o zona…

- Un nou cutremur, cu magnitudinea de 3,3, a avut loc, luni, la pranz, in județul Vrancea. Și asta, la mai puțin de o ora de alt seism, cu magnitudinea de 3,1. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, al doilea cutremur a avut loc la ora 13.36. Acesta a avut magnitudinea…

- Metropola Tel Aviv a fost tinta, marti seara, a unei ploi de rachete lansate din Fasia Gaza de miscarea islamista Hamas, relateaza BBC. Cu putin inainte de ora 21:00 (ora 18:00 GMT), Hamas a avertizat ca va lovi Israelul dupa ce fortele aeriene israeliene au distrus o cladire cu 13 etaje in Fasia Gaza.…

- Imaginile au fost surprinse chiar in momentul acțiunii de un locatar din zona. O femeie amenința ca se sinucide, iar pompierii și polițiștii au intervenit promt. In incercarea de a preveni tragedia, pompierii special pregatiți au coborat simultan in rapel de pe bloc și au blocat geamurile apartamentului…

- Familia lui Silviu Iștoan, unul dintre muncitorii sechestrați și omorați la Onești, pe data de 1 martie, cere doua milioane se euro despagubiri morale de la polițiștii implicați in operațiunea de salvare, de la conducerea Poliției Romane și a Ministerului de Interne. Fratele, cumnata și nepoții lui…

- Deputatul PNL Vrancea, Ion Ștefan, a ajuns, astazi, la Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” din Focșani, dupa ce componenta unei macarale a cazut peste el. Fostului ministru al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a suferit mai multe traumatisme, dupa ce un brat al unei macarale s-a rupt…