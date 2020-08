Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri, la Constanta, ca in perioada 2020-2024 partidul va fi, de principiu in opozitie, iar in acest interval "va creste", potrivit Agerpres.

"In sfarsit sunt fericit ca sustin pe cine trebuie. Sunt foarte mandru de candidatii Pro Romania in Constanta si chiar cred ca reprezinta o speranta in viitor. Am ramas doar noi ca alternativa, la dedinozaurizarea politicii romanesti, in rest, constantenii nu au alternative, nici in PSD…