- Vicepresedintele AUR, deputatul Dan Tanasa, sustine ca romanii ”au avut de suferit cu UDMR la guvernare” si, daca exista un cordon sanitar cu adevarat necesar in politica romaneasca, acela ar fi „impotriva UDMR si a politicii sale de dezbinare”. „Romania ar fi mult mai sanatoasa fara UDMR! Toti romanii…

- Comunicat senator Calin Matieș: ”Toamna Sociala”, petrecere a PSD Alba Iulia unde au participat peste 700 de membri Peste 700 de membri ai PSD Alba Iulia au participat la cea a doua ediție a petrecerei de partid ”Toamna Sociala”. Potrivit senatorului Calin Matieș, ”PSD Alba Iulia a devenit o organizație…

- Radu Crețu, vicepreședintele Mișcarii Respect Moldova, este cel care ar fi batut un strain, la ieșirea dintr-un local din capitala. „Fara a da acum prea multe detalii, spun doar ca, lucrurile sunt puțin diferite de cum s-au prezentat”, a scris acesta pe rețele. Mai mult, Crețu a menționat ca, renunța…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat sambata, dupa sedinta Biroului Permanent National, ca presedintele CJ Vaslui Dumitru Buzatu – retinut de DNA pentru o mita de peste 1 milion de lei – a fost exclus din PSD, iar fiul acestuia, Tudor Buzatu, a demisionat din functia de secretar de stat la Secretariatul…

- Noaptea minții in PNL Alba! PRODUS DE CLUJ vandut in Alba Iulia și PRODUS DE ALBA vandut la Ighiu Noaptea minții in PNL Alba! PRODUS DE CLUJ vandut in Alba Iulia și PRODUS DE ALBA vandut la Ighiu Senatorul PSD de Alba, Calin Matieș, vorbește, intr-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare,…

- Alianța Pentru Patrie și Alianța Național Țaranista vor fuziona in data de 1 Decembrie in cadrul unui Congres comun care va avea loc la Alba Iulia, anunța președintele APP, fostul ministru Liviu Marian Pop. Intr-un comunicat de presa semnat de Liviu Marian Pop se precizeaza ca vineri au plecat…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, social-democratul Radu Oprea, s-a aflat duminica și luni in județul Alba. Pe parcursul a doua zile pline de lucru, acesta a demonstrat un sprijin ferm pentru dezvoltarea economica și turistica a zonei. In cursul zilei de duminica ministrul Oprea…