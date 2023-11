VIDEO. Velier scufundat în portul Tomis, din cauza vântului puternic Vreme rea care a cuprins Romania in acest weekend a provocat pagube serioase pe litoral, unde se afla in vigoare un cod galben de vant puternic, dupa ce, in noaptea de sambata spre duminica, locuitorii din Constanța au primit trei mesaje Ro-Alert legate de fenomenele meteo extreme. Mai multe ambarcațiuni au fost rasturnate in porturi, printre […] The post VIDEO. Velier scufundat in portul Tomis, din cauza vantului puternic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…

- Garsoniera de 11 mp scoasa la vanzare pentru un preț neașteptat. E mai ieftina și decat un loc de parcare in marile orașe din Romania, printre care se numara București, Constanța sau Cluj-Napoca. Cumparatorii trebuie sa scoata din buzunar 12.000 de euro. Locuința se afla in Burdujeni, județul Suceava,…

- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare in Marea Neagra aparute in urma razboiului dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters. Ministerul de la Ankara nu a oferit detalii despre cum va fi abordata problema…

- Noua Directiva privind Calitatea Aerului in UE ofera noi drepturi cetațenilor. Romania are la dispoziție doi ani ca sa implementeze aceasta directiva care prevede și faptul ca cei care au dezvoltat o boala din cauza calitații scazute a aerului ar putea sa dea in judecata statul și sa ceara despagubiri.…

- O femeie in varsta de 38 de ani din Constanta a fost gasita moarta in propria casa in noaptea de sambata spre duminica, 3 septembrie, dupa ce a pornit senzorul de la teava de gaze din cauza mirosului, iar vecinii au dat alarma. Un vecin a sunat la compania de gaze dupa ce a fost […] The post Tanara…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, in interiorul unei saune din Constanța. 20 de persoane s-au autoevacuat inainte ca pompierii sa intervina la fața locului. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o sauna de…