VIDEO! Vântul face ravagii în Argeș! Copaci doborâți, acoperișuri smulse, drum blocat In contextul codului roșu de viscol puternic, jandarmii argeșeni sunt pregatiți sa intervina acolo unde situația impune. ”Cu puțin timp in urma am acționat alaturi de lucratori ai Secției Drumurilor Naționale – District Capațaneni pentru degajarea D.N. 7C la kilometrul 58 unde, din cauza caderilor de stanci drumul a fost blocat. Șoseaua a fost degajata in scurt timp, insa noi ramanem in strada pentru asigurarea intervenției in cel mai scurt timp” , transmite Jandarmeria Argeș. Au fost și copaci cazuți, la fața locului au intervenit și pompierii argeșeni. De asemenea, in Campulung, vantul puternic… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

- Acoperișul unui bloc din Campulung, cartier Visoi, a fost smuls de vantul puternic. Acoperișul, in suprafața de 50 mp a cazut pe doua autoturisme. Nu sunt victime. Intervin la fața locului doua echipaje cu doua autospeciale de intervenție. Vom reveni!

