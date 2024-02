Stiri pe aceeasi tema

- Vama Leușeni ramane in continuare blocata de agricultori cu tractoare, care au venit venit la punctul de trecere, dupa ce a expirat ultimatumul pe care l-au inaintat autoritaților, de a avea un dialog cu autoritațile, in formatul Guvern-Parlament-Președinție.

- Drumul catre si dinspre vama Leuseni, de la frontiera Republicii Moldova cu Romania, este blocat cu tractoare, luni, de fermieri care protesteaza si care spun ca nu vor pleca pana cand presedinta Maia Sandu, presedintele parlamentului Igor Grosu si prim-ministrul Dorin Recean nu vor veni sa discute…

- Conform celor de la ISU Hunedoara, in aceasta seara, salvatorii au intervenit intr-un accident rutier produs pe DN 66, pe raza localitații Pui, in care au fost implicate patru mașini, rezultand ranirea a trei persoane, dintre care una a fost transportata la spitalul din Hațeg. „In…

- Iadul alb pune stapanire pe Romania. Din cauza ninsorii viscolite sau a unor accidente, circulația este blocata pe mai multe drumuri din tara, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. in județul Galați, pe DN 25, la intrarea in Draganești, doua autotrenuri și doua autoturisme…

- Traficul rutier in PTF Bors este ingreunat, duminica seara, de coloana uriasa de peste 500 de vehicule. Fermierii si transportatorii au vrut sa blocheze vama, dar au fost convinsi de politisti sa renunte. Protestul, inceput de dimineata, continua, in Bihor.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in contextul protestelor transportatorilor rutieri fermieri, care au circulat cu viteza redusa pe timpul zilei pe DN 2 si Centura Capitalei,ingreunand traficul, la aceasta ora conducatorii autovehiculelor prezente pentru…

- Este haos in trafic la aceasta ora, dupa ce, in urma cu puțin timp, a avut loc un accident grav cu multiple victime. Evenimentul nefericit a avut loc in zona Crangași, pe linia de tramvai 41, mai exact, pe Șodeaua Virtuții. In ce stare se afla victimele Un grav accident de circulație s-a produs, astazi,…

- O mașina a luat foc la ieșire din localitatea Feleacu, inspre localitatea Valcele. Circulația in zona este blocata complet. ,,Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca acționeaza in aceste momente pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autoturism la ieșirea din localitatea Feleacu,…