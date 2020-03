VIDEO Un ziar australian publică pagini în plus, pe fondul crizei de hârtie igienică Un ziar australian a publicat pagini în plus ca o solutie la criza de hârtie igienica provocata de spaima de noul coronavirus. Publicatia NT News este cunoscuta pentru umorul cu care abordeaza actualitatea presanta, scrie Mediafax.

Ziarul NT News a lansat o editie speciala cu pagini în plus pe fondul crizei de hârtie igienica provocata de reactia la epidemia cu noul coronavirus. Australienii si-au promovat gluma cu simbolurile #ToiletPaperEmergency si #ToiletPaperApocalypse.

Publicatia NT News, din orasul australian Darwin, a publicat un insert de opt pagini care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

