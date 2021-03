VIDEO Un vulcan a erupt în apropierea capitalei Islandei, aruncând lavă topită până la 100 m înălțime Dupa zeci de mii de mici cutremure înregistrate în ultimele saptamâni în Islanda, un vulcan a erupt în apropierea capitalei Reykjavik, aruncând lava la înalțime în noaptea de vineri spre sâmbata, potrivit Reuters.



Erupția are loc în apropiere de Fagradalsfjall, un munte din peninsula Reykjanes, la circa 30 km sud-vest de capitala.



O fisura ce are între 500 și 750 de metri s-a deschis la locul erupției, aruncând jeturi de lava chiar și pâna la 100 de metri înalțime, potrivit serviciului meteorologic.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un vulcan a erupt vineri la aproximativ 40 de kilometru de capitala islandeza Reykjavik, a anuntat Agentia meteorologica islandeza, scrie AFP, informeaza News.ro. Un suvoi de lava curgea dintr-o crapatura din pamant in Geldingadalur, in apropiere de muntele Fagradalsfjall, potrivit imaginilor…

- Un vulcan a intrat in eruptie la circa 40 de kilometri de capitala Islandei, Reykjavik, vineri, a anuntat Agentia meteorologica islandeza, in timp ce un nor rosu lumina cerul si a fost stabilita o zona de interdictie a zborurilor, noteaza AFP. „O eruptie vulcanica a inceput la Fagradalsfjall. Zborul…

- Un vulcan a intrat in eruptie la circa 40 de kilometri de capitala Islandei, Reykjavik, vineri, a anuntat Agentia meteorologica islandeza, in timp ce un nor rosu lumina cerul si a fost stabilita o zona de interdictie a zborurilor, noteaza AFP. Erupția vine dupa ce zeci de mii de cutremure au avut loc…

- Un vulcan a intrat in eruptie la circa 40 de kilometri de capitala Islandei, Reykjavik, vineri, a anuntat Agentia meteorologica islandeza, in timp ce un nor rosu lumina cerul si a fost stabilita o zona de interdictie a zborurilor, noteaza AFP. "O eruptie vulcanica a inceput la Fagradalsfjall.…

- Islanda se confrunta cu „un eveniment seismic fara precedent”, cum a fost descris chiar de oamenii de știința din aceasta țara. In ultimele trei saptamani, zeci de mii de cutremure au avut loc in apropiere de regiunea capitalei islandeze Reykjavik, provocand ingrijorari ca o erupție vulcanica este iminenta.…

- Un vulcan din sud-vestul Islandei, la o distanța de circa 30 de kilometri de capitala țarii, Reykjavik, ar urma sa erupa, anunța autoritațile islandeze care spun, totuși, ca nu se așteapta la consecințe grave pentru locuitori sau pentru traficul aerian. Miscari telurice tipice deplasarii spre suprafata…

- O mica eruptie de lava pare sa fie in pregatire in sud-vestul Islandei, la aproximativ treizeci de kilometri de capitala Reykjavik, au anuntat miercuri autoritatile islandeze care insa nu se asteapta la consecinte majore pentru rezidenti si traficul aerian, noteaza AFP. Miscari telurice…

- Un seism cu magnitudinea de 5,7 s-a produs miercuri in sud-vestul Islandei, in apropiere de capitala Reykjavik, fara sa fie raportate pagube materiale sau victime, relateaza AFP si dpa. Epicentrul cutremurului inregistrat la ora 10:05 GMT a fost localizat langa Muntele Keilir, un mic relief…