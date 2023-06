Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment neașteptat a avut loc recent, in apropiere de Baza Aeriana Eglin, din Florida. A fost panica pe plaja, dupa ce un urs a aparut in apa. Turiștii de la fața locului s-au speriat ingrozitor, unii reușind sa surprinda și imagini cu mamiferul de la locul cu pricina. Ce au declarat autoritațile…

- Vizitatorii de la plaja din Florida au avut parte de o mare „supriza”. Toți au fost surprinși de apariția unui urs. Cei care se aflau pe plaja au vazut ursul inotand in apele calde ale Golfului Mexic și indreptandu-se spre țarm, conform Cotidianul.ro. Citește și: BioNTech, data in judecata din cauza…

- O plaja din Florida a fost scena unor evenimente desprinse, parca, dintr-un film. Mai mulți turiști au surprins momentele in care un urs facea baie, liniștit, in ocean. Localnicii din Destin, Florida, spun ca sunt obișnuiți sa vada delfini, pescaruși și chiar rechini, insa au fost luați total prin…

- Nici nu a inceput bine sezonul estival ca neajunsurile turismului romanesc au inceput sa se faca simțite. Turiștii au ramas masca cand au vazut ce a facut un operator de plaja. Care este anunțul incredibil pe care turiștii l-au citit pe o plaja de pe litoralul romanesc. Nu te vei mai ridica deloc de…

- Constantenii si turistii au profitat pe deplin de temperaturile ridicate din prima zi de vara si au intrat in valuri pentru o baie in mare. Pe plaja din Navodari au fost multi cei care si au facut curaj pentru o prima baie in acest an in mare. Turistii si constantenii au vrut sa profite de ziua libera…

- In curand, Panoramic Colibița va deschide prima plaja privata la „Marea de la Munte.” Aceasta va avea locuri de joaca pentru copii, bar, șezlonguri pe nisip, chiar și șezlonguri plutitoare, dar și un spectaculos colț foto pentru imagini cu adevarat memorabile. Complexul turistic Panoramic Colibița pregatește…

- Te-ai saturat de aglomerația din București și vrei sa faci o escapada de weekend departe de trafic și nebunie. Ei bine, pentru a evita sa mai parcurgi sute de kilometri in aglomerație pana la Constanța, poți opta pentru o plaja care este ceva mai aproape și care poate concura lejer cu cele de pe litoralul…

- Vremea frumoasa a scos constantenii si turistii la o plimbare in aer curat pe malul marii. Pe plaja din Mamaia Nord au iesit mai multe persoane sa profite astazi de vremea frumoasa. Unii mai curajosi s au aventurat chiar si la o baie in mare. ...