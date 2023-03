Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, joi, Comisia Europeana pentru nivelul mic al despagubirilor acordate fermierilor romani afectati de afluxul de cereale din Ucraina, spunand ca Romania a facut „sacrificii imense” pentru a ajuta Ucraina sa-și exporte granele. Klaus Iohannis a mai spus ca „este…

- Rusia va ramane fara „resurse militare” pentru a-și atinge obiectivele de razboi in Ucraina pana la sfarșitul primaverii, susține Kirilo Budanov, seful SBU, serviciul de spionaj al armatei ucrainene. De cateva saptamani oficialii ucraineni atrag atenția ca Rusia planuiește o noua ofensiva majora care…

- Ministerul de Externe va trimite, joi, Comisiei Europene poziția Romaniei, care se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe, anunța diplomația de la București intr-un comunicat. Ministerul precizeaza ca nu a primit nicio informare de la vreo autoritate romana ca in momentul…

- Un barbat din Ucraina a murit dupa ce a fost lovit in cap de un conational, in urma unui conflict izbucnit la bordul unei nave aflate in Portul Braila. Suspectul a fugit de pe nava, fiind acum cautat de politisti, care au instituit filtre. ”In jurul orei 04.00, s-a sesizat prin apel 112 faptul ca, […]…

- Sase state din Europa Centrala, intre care si Romania, cer Uniunii Europene sa ia masuri pentru a atenua problemele cauzate de cresterea importurilor de cereale ucrainene in regiune, plangandu-se ca acest aflux a redus preturile si i-a afectat pe fermierii locali, au declarat oficiali guvernamentali…

- In anul 2022, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrari au fost inregistrate 12.368 cereri de azil, cele mai multe fiind depuse de cetatenii din Ucraina. O persoana este considerata solicitant de azil din momentul manifestarii de vointa, exprimate in scris sau oral, in fata autoritatilor competente,…

- Un pistol marca Walther, un incarcator si cinci cartuse au fost descoperite la Vama Albita, intr-un autocamion condus de un cetatean ucrainean. ”Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Albita – Directia Regionala Vamala Iasi, impreuna cu politistii de frontiera, in urma unui control…

- Un cetatean ucrainean a incercat sa intre in Romania, prin vama Albița, avand asupra sa un pistol și muniție. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, pe data de 2 ianuarie, barbatul, aflat la volanul unui ansamblu de autovehicule format din cap tractor si semiremorca,…